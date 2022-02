Inflazione Usa: Pce core +5,2%, record dal 1983. Spese per consumi e redditi personali meglio delle stime

Laura Naka Antonelli 25 febbraio 2022 - 14:47

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di gennaio, l'inflazione Usa misurata dall'indice dei prezzi PCE core - parametro preferito dalla Fed per monitorare il trend delle pressioni inflazionistiche - è salita al livello più alto in quasi 39 anni. E' quanto ha reso noto il dipartimento del Commercio Usa, nel comunicare i dati relativi alle spese per consumi e ai redditi personali del mese di gennaio.L'indice PCE core è balzato del 5,2% su base annua, rispetto al +5,1% atteso dal consensus, al ritmo più alto dall'aprile del 1983 e rispetto all'aumento del 4,9% di dicembre.L'indice PCE headline è balzato dal +5,8% di dicembre a +6,1%.Le spese per consumi sono salite a gennaio del 2,1% su base annua, ben oltre il rialzo pari a +1,5% atteso.I redditi personali sono rimasti invariati, facendo comunque meglio del -0,3% atteso.Su base mensile, l'inflazione misurata dal PCE core è salita dello 0,6%, più del +0,5% stimato dal consensus e oltre il +0,4% di dicembre.L'inflazione headline è avanzata ancora su base mensile dello 0,6%, rispetto al +0,4% precedente.