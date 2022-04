Saipem: balzo del titolo, nel I trimestre Ebitda oltre le attese e ordini in aumento

Valeria Panigada 21 aprile 2022 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

Rally di Saipem a Piazza Affari. In un avvio di seduta all'insegna della cautela, il titolo corre in testa al paniere FTse Mib con un balzo di oltre 7 punti percentuali in area . Gli acquisti scattano in scia ai conti diffusi questa mattina.Nel primo trimestre dell'anno Saipem ha riportato un Ebitda adjusted pari a 145 milioni di euro, in deciso aumento rispetto agli 88 milioni del corrispondente periodo del 2021 e sopra le attese di consensus ferme a 95,2 milioni. Migliore delle aspettative anche il risultato netto adjusted: la perdita si è ridotta da 105 a 85 milioni, facendo meglio dei -97,4 milioni attesi dal mercato.Nel corso del primo trimestre Saipem ha acquisito nuovi ordini per un totale di 2.356 milioni di euro e il portafoglio al 31 marzo ammonta a 22.179 milioni di cui 6.596 milioni da realizzarsi nel corso di quest'anno.Saipem ha fatto inoltre sapere che la manovra di rafforzamento patrimoniale e finanziario del gruppo prosegue in linea con le tempistiche pianificate. Il prossimo 17 maggio si terrà l’assemblea straordinaria degli azionisti.