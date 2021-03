Maire Tecnimont: nel 2020 utile quasi dimezzato, ricavi -21%. Proposto dividendo di 0,116 euro

Valeria Panigada 10 marzo 2021 - 16:34

MILANO (Finanza.com)

Effetto Covid sui conti di Maire Tecnimont che ha chiuso il 2020 con un utile netto consolidato quasi dimezzato, da 114,7 a 54,2 milioni. I ricavi è sceso del 21% a 2,6 miliardi, con un portafoglio ordini a 6 miliardi, di cui l'87% in Gas Monetization ed Energy Transition. Tuttavia, si sono registrate acquisizioni di nuovi contratti per 2,7 miliardi, nonostante la pandemia. L'Ebitda si è attestato a 172,2 milioni, evidenziando una flessione di quasi il 27%. Il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti di procedere a una distribuzione di un dividendo pari a pari a euro 0,116 euro, per complessivi 38,1 milioni di euro, mediante l’utilizzo di riserve disponibili