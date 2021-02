Atlantia: sui conti 2020 pesa calo del traffico, ricavi scesi a 8,2 mld ed Ebitda giù di 2 mld

Valeria Panigada 5 febbraio 2021 - 15:17

MILANO (Finanza.com)

I risultati di Atlantia risentono dell’impatto del Covid-19 sui volumi di traffico. Nel 2020 le reti autostradali del gruppo hanno registrato un calo del 27,3% del traffico in Italia, del 30,8% in Spagna, del 24,6% in Francia, 26,3% in Cile, 8,8% in Brasile e 12% in Messico. Il traffico aeroportuale ha mostrato una contrazione del 76,8% per Aeroporti di Roma e del 68,4% per Aéroports de la Côte d’Azur.A seguito dell’andamento del traffico, Atlantia stima per l’esercizio 2020 ricavi per circa 8,2 miliardi di euro, in diminuzione rispetto agli 11,6 miliardi registrati nel 2019, e un margine operativo lordo (Ebitda) pari a circa 3,7 miliardi di euro, in calo di circa 2 miliardi rispetto al 2019. In particolare, la contrazione dell’Ebitda è originata dall’andamento del traffico nel 2020, nonché dai maggiori oneri di manutenzione sostenuti da Autostrade per l’Italia (0,2 miliardi di euro).Gli investimenti operativi, pari nel 2020 a circa 1,5 miliardi di euro, evidenziano un rallentamento di 0,3 miliardi di euro rispetto al 2019. L’indebitamento finanziario netto del gruppo è stimato pari a 39,1 miliardi di euro, con un incremento di 2,4 miliardi pari a circa +6% rispetto al 31 dicembre 2019, principalmente per effetto del consolidamento del gruppo RCO in Messico e di ERC in Usa per complessivi 4,7 miliardi. Complessivamente, a fine 2020 Atlantia dispone di circa 8,6 miliardi di euro di riserve di liquidità.