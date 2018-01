Bitcoin, Peter Boockvar prevede crollo monstre -90%: è una classica bolla

Laura Naka Antonelli 22 gennaio 2018 - 07:49

Peter Boockvar, ex responsabile analisti presso Lindsey Group e al momento responsabile investimenti per Bleakley Financial Group, considerato tra i guru di Wall Street, ritiene che il 90% del valore del Bitcoin potrebbe essere "azzerato"."Quando qualcosa diventa parabolico in questo modo, tipicamente torna dove la parabola è iniziata", ha detto, definendo il Bitcoin una "bolla classica" e prevedendo per il mondo delle criptovalute un "crash epico".Boockvar ritiene che il collasso si verificherà in concomitanza dell'aumento dei tassi di interesse nel mondo, da parte delle banche centrali.