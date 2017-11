Nestlé si rafforza nel segmento del caffè, acquistata l'americana Chameleon Cold-Brew

Valeria Panigada 3 novembre 2017 - 13:14

MILANO (Finanza.com)

Nestlé ha acquistato l'americana Chameleon Cold-Brew, specializzata in bevande fredde a base di caffè. Si tratta della seconda acquisizione effettuata dal colosso svizzero nel settore del caffè nel giro di un mese, dopo che lo scorso settembre ha acquistato una partecipazione di maggioranza in Blue Bottle Coffee. Nestlé non ha dato dettagli finanziari sull'operazione, ma ha precisato che Chameleon Cold-Brew, con base in Texas, è leader del suo segmento negli Stati Uniti.