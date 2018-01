Triboo lancia Rmc Sport Network in collaborazione con TUTTOmercatoWEB.com e Rmc Italia

Valeria Panigada 29 gennaio 2018 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Triboo, gruppo quotato sul mercato Aim Italia, attivo nel settore dell’eCommerce, dell’advertising e della comunicazione online e che controlla anche Brown Editore, ha lanciato Rmc Sport Network, nuova radio nazionale per tutti gli appassionati di sport (non solo di calcio). Il progetto è nato dalla collaborazione di Triboo con TUTTOmercatoWEB.com, primo sito per audience raggiunta, esclusivamente dedicato al calcio, nel panorama digitale italiano con 1.909.000 utenti unici, e Rmc Italia, che porterà in dote oltre all’expertise pluriennale nel mondo del Fm, l’awareness e il prestigio del brand Radio Monte Carlo.Rmc Sport Network sarà presente in tutta Italia con una copertura iniziale in fm e in digitale che supera i 18 milioni di ascoltatori, con 17 ore di diretta per 365 giorni l’anno. La nuova radio conta 3 sedi operative (Roma, Milano e Firenze), oltre 50 professionisti, tra conduttori e opinionisti, e più di 100 inviati sui campi ed esperti di tutti gli sport. "Questo progetto - ha commentato Giulio Corno, amministratore delegato di Triboo - è perfettamente in linea con la strategia editoriale del Gruppo Triboo, che ha l’obiettivo di sviluppare contenuti verticali sempre più di alto livello per raggiungere in modo mirato i milioni di italiani che hanno una passione".