Telecom: Vivendi guarderà a commenti Elliott con "spirito aperto"

Daniela La Cava 16 marzo 2018 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

Vivendi, in qualità di azionista di Telecom Italia con quasi il 25% del capitale, guarderà con "spirito aperto" ai commenti del fondo Elliott. E' quanto si apprende in una nota del gruppo francese che risponde così alla lettera inviata dal fondo di Paul Singer agli azionisti di Tim. "Il fondo è noto per le sue iniziative di breve termine", ricorda Vivendi, sottolineando che "non è sicuro che il progetto di smantellamento e destabilizzazione del team crei valore". E aggiunge: "Il piano industriale proposto da Amos Genish e dalla sua squadra è solido e promettente. Le azioni intraprese negli ultimi trimestri hanno già dato i loro frutti e sono state accolte positivamente dagli investitori".