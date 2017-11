Safilo si rafforza in Colombia, stretto accordo di partnership con Kronotime

Valeria Panigada 6 novembre 2017 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

Safilo, il gruppo italiano degli occhiali, ha annunciato un accordo di partnership esclusiva per la distribuzione in Colombia con Kronotime. Safilo sarà in grado così di offrire anche in Colombia il proprio portafoglio di oltre 30 marchi. "Questo accordo di distribuzione - si legge nella nota stampa - rappresenta un ulteriore progresso nello sviluppo di Safilo in America Latina, nel contesto del programma di crescita della regione Emerging Markets, come previsto dal piano strategico 2020".