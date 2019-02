Ministero esteri Francia richiama ambasciatore in Italia: 'dichiarazioni oltraggiose'

Laura Naka Antonelli 7 febbraio 2019 - 16:01

MILANO (Finanza.com)

Il ministero degli Esteri francese ha annunciato la decisione di richiamare l'ambasciatore in Italia "per consultazioni", a seguito di "dichiarazioni oltraggiose" e di "attacchi senza fondamento".In un comunicato del portavoce del Quai d'Orsay, si legge che "le ultime ingerenze costituiscono una provocazione ulteriore e inaccettabile" .Nella dichiarazione si legge che da "diversi mesi" la Francia è diventata oggetto di "accuse ripetute, attacchi senza fondamenti, dichiarazioni oltraggiose".Non viene nascosta la gravità della situazione, descritta "senza precedenti, dalla fine della guerra. Avere disaccordi è una cosa, strumentalizzare una relazione a fini elettorali"Le ultime ingerenze costituiscono una provocazione ulteriore e inaccettabile. Violano il rispetto della scelta democratica fatta da un popolo amico e alleato. Violano il rispetto reciproco dovuto tra due governi liberamente e democraticamente eletti"."La campagna per le elezioni europee - prosegue la nota - non giustifica la mancanza di rispetto verso un popolo o verso la sua democrazia".Parigi lancia di conseguenza un appello all'Italia, affinché agisca al fine di "ritrovare il rapporto di amicizia e di rispetto reciproco all'altezza della nostra storia e del nostro destino comune".La goccia che ha fatto traboccare il vaso risale all'altro ieri quando il vicepremier Luigi Di Maio ha incontrato alcuni esponenti del movimento dei #giletgialli. Immediata la reazione del ministero degli Esteri francese, che ha parlato di "provocazione inaccettabile".Stamattina, poi, un duro ennesimo attacco italiano è stato sferrato contro i doganieri francesi, accusati in particolare dal Viminale di rallentare i treni italiani, a Modane, con le loro operazioni di controllo.Il Viminale ha puntato il dito contro la polizia doganale, affermando che i ritardi dei treni provocano un danno a viaggiatori e imprese.