Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: momento fusione TIM è passato

Laura Naka Antonelli 6 luglio 2018 - 07:08

MILANO (Finanza.com)

Per una fusione con TIM il tempo è passato. E' quanto ha detto l'AD di Mediaset PierSilvio Berlusconi, stando a quanto ha confermato. una fonte a Reuters.Parlando da Montecarlo, in occasione della presentazione dei palinsesti, Berlusconi ha detto di non escludere un ritorno ai dividendi a valere sui conti del 2018, rendendo noto che la raccolta pubblicitaria relativa al primo semestre dell'anno è salita del 2%.