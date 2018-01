Intesa SanPaolo: AD Carlo Messina smonta speculazioni su fusione con Crédit Agricole

Laura Naka Antonelli 17 gennaio 2018 - 15:41

MILANO (Finanza.com)

Intesa SanPaolo non ha "nessuna volontà di fare acquisizioni di nessun tipo né aggregazioni". Lo ha detto lo stesso AD Carlo Messina, al termine del comitato esecutivo dell'Abi.Messina ha smontato così le speculazioni nate con lo studio di Mediobanca, che aveva ipotizzato una possibile fusione tra Intesa SanPaolo e la banca francese Crédit Agricole.Parlando in generale dei problemi delle banche italiane, Messina ha affermato che la priorità rimane la riduzione degli NPL.In merito poi all'incontro previsto con la numero uno della Vigilanza della Bce, Danièle Nouy, insieme alle altre banche italiane, Messina ha affermato:"Non credo ci saranno grosse novità e la nostra posizione è molto chiara sulla necessità di accelerare la riduzione dello stock degli Npl, perché pensiamo sia una priorità strategica a prescindere da qualunque metodo. Ognuno fa la sua valutazione sulla gradualità e la tempistica".Mentre invece "sull'aspetto giuridico di come recuperare i crediti, deve lavorare il governo".