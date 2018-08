Gioco d'azzardo: oltre 52mila persone al giorno tentano la fortuna, solo 1 su 10 ha bilancio in attivo

Valeria Panigada 22 agosto 2018 - 14:33

MILANO (Finanza.com)

Videopoker, gratta e vinci, poker online e scommesse varie attirano ogni giorno oltre 52mila persone in Italia. E’ quanto emerge da un’elaborazione dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati Ifc-Cnr. Si tratta di un settore in espansione: le imprese del gioco sono cresciute del 7% arrivando a quota 11.139, secondo l’ultimo report della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. L’ultima frontiera dell’azzardo sono poker e scommesse online, ma il sistema più diffuso rimane sempre il gratta e vinci, scelto dal 74% dei giocatori, a seguire il lotto, il superenalotto e le scommesse sportive. E se in pratica tutti accarezzano l’idea di vincere qualcosa o addirittura di diventare ricchi, solo poco più di 1 giocatore su 10 dichiara di avere il bilancio in attivo rispetto ai soldi spesi, con un esborso che nel 2017 a livello nazionale ha superato i 100 miliardi di euro.