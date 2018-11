Generali lancia nuova business unit globale dedicata alle pensioni

Valeria Panigada 15 novembre 2018 - 15:26

MILANO (Finanza.com)

Generali ha lanciato oggi Generali Global Pension, una nuova business unit dedicata alle pensioni. In particolare la nuova unità di business avrà l’obiettivo di supportare le multinazionali nella riduzione del rischio e nei piani pensionistici cross border, fornendo una gamma completa di servizi per sponsor dei piani e dipendenti. La nuova business unit permetterà anche di ampliare la piattaforma multi-boutique dell’asset management di Generali, sviluppando un nuovo canale di distribuzione, specifiche tematiche di ESG (ambientali, sociali e di governance), completando l’offerta pensionistica. L'iniziativa, precisa la stessa Generali, è in linea con gli obiettivi strategici del gruppo di consolidare la propria leadership nel segmento employee benefits e di accelerare la crescita dell’asset management.