Wall Street: futures Usa positivi in attesa dell'inflazione

Valeria Panigada 12 luglio 2018 - 12:36

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi si muovono in rialzo, anticipando un avvio di seduta positivo per Wall Street, nel tentativo di reagire ai ribassi di ieri. A circa tre ore dall'avvio il contratto sul Dow Jones sale dello 0,55%, quello sull'S&P500 segna un +0,40% e il Nasdaq guadagna lo 0,36%. Le tensioni commerciali rimangono sullo sfondo, con gli investitori che guardano anche al dato in arrivo dal fronte macro. Alle 14.30 infatti verrà diffusa l'inflazione negli Stati Uniti che a giugno dovrebbe salire al 2,9%. Un'indicazione importante per capire la possibile evoluzione della politica monetaria della Fed.