Wall Street apre piatta nel giorno della Fed

13 giugno 2018 - 15:35

Partenza sulla parità per Wall Street in attesa della Federal Reserve (Fed) che questa sera annuncerà la sua decisione di politica monetaria e fornirà le nuove stime di crescita e inflazione. Seguirà la conferenza stampa del governatore Jerome Powell. Il mercato si attende un rialzo dei tassi di interesse dello 0,25%. In questo quadro l'indice Dow Jones segna in avvio un +0,02%, l'S&P500 è piatto con un +0,04% mentre il Nasdaq sale dello 0,18%.