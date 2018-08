Wall Street apre in moderato rialzo su ottimismo per negoziati Usa-Cina

Valeria Panigada 20 agosto 2018 - 15:33

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per Wall Street in vista dei nuovi negoziati tra Stati Uniti e Cina sul fronte commerciale. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,22% a 25.722 punti, l'S&P500 guadagna lo 0,17% a 2,854 punti e il Nasdaq segna un +0,18% a 7.829 punti. Domani e mercoledì è infatti in programma un nuovo ciclo di negoziati tra le due maggiori economie mondiali per discutere delle loro relazioni commerciali in vista della data del 23 agosto, quando scatteranno nuovi dazi bilaterali. Le trattative potrebbero essere seguite da un incontro tra il presidente americano Donald Trump e quello cinese Xi Jinping a novembre.