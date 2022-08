Vacanze finite: buone abitudini e risparmio in cima alla lista delle cose da fare

Agosto tempo di ferie per 22 milioni di italiani e ben il 70% ha fissato un budget prima di partire per le vacanze, tra chi cerca attentamente di non eccedere (41% del campione) e chi solitamente non riesce a rispettarlo (29% del campione). Le percentuali sono quelle di uno studio dell’app finanziaria Revolut, secondo cui al rientro dalle ferie estive capiterà a molti di accorgersi di aver superato il limite prefissato.

Rientro vacanze all’insegna del risparmio

Tuttavia l’atteggiamento di 6 intervistati su 10 è abbastanza indulgente e si passa da un 11% che non se ne accorgerà dato che afferma di non gestire le sue spese troppo in dettaglio, a un 35% che se ne preoccuperà solo un po’ per poi dimenticarsene, passando per un 13% che pensa “si vive una volta sola!”. Ebbene, dall’indagine di Revolut emerge che sia tra coloro che abbiano impostato e sforato o meno il budget, al rientro dalle vacanze il 65% degli italiani tenderà a spendere meno del solito per qualche settimana.

Ben un italiano su 3 dice che cercherà di spendere solo il necessario ed eviterà le spese extra – come cene fuori, shopping, ecc. – per un po’ di tempo, mentre il 35% proverà a spendere meno ma manterrà comunque qualche attività extra per assicurarsi un po’ di divertimento. Dall’indagine emerge che ancora una volta sono le donne che cercheranno di controllare maggiormente la propria spesa con il 39% degli uomini che dichiara di voler spendere come al solito una volta rientrato dalle vacanze, ma afferma lo stesso solo il 28% delle donne.

La fine delle vacanze estive e il mese di settembre soprattutto rappresenta un momento ideale per fare nuovi propositi. Diversi i progetti che gli italiani hanno al rientro dalle vacanze, ma i più sentiti sono quelli relativi al proprio benessere: il 34% afferma di volersi dedicare più spesso a ciò che ama, necessità sentita particolarmente dagli intervistati over 45, e il 33% afferma di voler iniziare una nuova routine quotidiana, fatta di attività come sport, meditazione e buone abitudini, in particolare lo dice il 43% dei rispondenti della Gen Z. La terza attività a cui gli italiani vogliono dedicarsi al rientro dalle vacanze è il risparmio, indicato dal 27% degli intervistati e in particolare dal 30% delle donne e dal 24% degli uomini.