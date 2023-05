Yellen: “Default Usa se tetto debito non viene aumentato”

Janet Yellen, segretario al Tesoro statunitense, ha dichiarato che il governo federale dovrà fare default su alcuni pagamenti se il Congresso non aumenterà il limite del debito.

Tuttavia, non è stato ancora presentato alcun piano al presidente Joe Biden su come il dipartimento procederà. Se il Congresso non alza il tetto rischia di “compromettere davvero il nostro rating di credito”, ha sottolineato il Segretario.

“Non potremo adempiere ad alcuni obblighi, che si tratti di titoli di stato o pagamenti ai beneficiari della previdenza sociale”, ha detto Yellen. “È qualcosa che l’America non ha fatto dal 1789. E non dovremmo iniziare ora”.

Yellen è stata sollecitata a chiarire se l’ipotesi di molti operatori di mercato secondo cui il Tesoro darà priorità ai pagamenti di interessi e capitale sui titoli di stato fosse corretta.

“Stiamo lavorando a tempo pieno per collaborare con il Congresso per aumentare il tetto del debito”, ha risposto. “È lì che si concentra la nostra attenzione. Non abbiamo discusso con il presidente su cosa fare se ciò non si verificherà – il nostro obiettivo è realizzarlo”.