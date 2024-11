WIIT acquista azioni proprie per 99.600 euro

WIIT, protagonista nel settore dei servizi cloud per applicazioni aziendali critiche, continua la sua strategia di acquisizione di azioni proprie. Tra il 19 e il 22 novembre 2024, la società ha acquistato complessivamente 5.000 azioni, con un prezzo medio di 19,92 euro per azione, per un totale di 99.600 euro.

Questo acquisto rientra nel piano di buyback che WIIT sta portando avanti, con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione sul mercato e aumentare il valore per gli azionisti. Dall’inizio del programma, WIIT ha acquistato un totale di 30.900 azioni ordinarie, rappresentando lo 0,11% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di 632.932,22 euro.