WeightWatchers, Oprah Winfrey lascia il cda. Titolo crolla in Borsa

Oprah Winfrey lascia il consiglio di amministrazione di WeightWatchers e dà via tutte le sue azioni.

La star televisiva statunitense si era unita al programma dell’azienda, acquistando una quota significativa e diventando poi anche membro del consiglio di amministrazione nel 2015. Ora ha annunciato che lascerà la posizione dirigenziale a maggio e donerà le sue azioni al Museo nazionale di storia e cultura afroamericana. Le azioni di WeightWatchers sono scese fino al 25% dopo la notizia.

La Winfrey ha dichiarato in un comunicato che continuerà a consigliare e a collaborare con WeightWatchers e il suo CEO Sistani per “alzare la voce sul riconoscimento dell’obesità come condizione cronica, lavorando per ridurre lo stigma e sostenendo l’equità sanitaria”.