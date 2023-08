Wall Street procede positiva dopo il job report

Andamento positivo per Wall Street nella prima ora di contrattazioni, dopo i cali delle ultime sedute e i dati odierni sul mercato del lavoro.

L’S&P500 avanza dello 0,4% e il Nasdaq dello 0,5%, così come il Dow Jones.

Tra le singole azioni, Amazon ha registrato un aumento fino al 10% dopo i conti e la guidance sui ricavi del terzo trimestre superiore alle attese, mentre Apple è scesa sotto la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione in scia ad un outlook deludente.

Nel frattempo, i rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni sono calati di otto punti base al 4,1%, allontanandosi dal livello più alto da novembre e il dollaro si è indebolito rispetto a tutte le altre valute principali.

Il rapporto del Bureau of Labor Statistics ha mostrato che i nonfarm payrolls sono aumentati di 187.000 unità il mese scorso, un incremento simile a quello di giugno. Il tasso di disoccupazione è sceso al 3,5%, mentre i salari orari medi sono aumentati dello 0,4% rispetto a giugno e del 4,4% rispetto all’anno precedente, entrambi più forti del previsto.

Il Presidente della Federal Reserve Bank di Atlanta, Raphael Bostic, ha dichiarato che la crescita dell’occupazione negli Stati Uniti sta rallentando in maniera ordinata e non c’è bisogno di aumentare ulteriormente i tassi per attenuare l’inflazione.