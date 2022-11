Wall Street avanti tutta dopo le payrolls, tonfo di DraftKings

Scatto in avanti di Wall Street dopo la debolezza delle ultime sedute. Un assist è arrivato dalle non farm payrolls Usa di ottobre che hanno evidenziano un mercato del lavoro ancora in buona salute (+261 mila rispetto alle +205.000 unità del consensus) smorzando i timori di una spirale recessive a seguito della serie di rialzi dei tassi da parte della Fed.

Il Dow Jones Industrial Average sale di oltre 430 punti con un rialzo percentuale dell’1,36%, mentre l’S&P 500 sale dell’1,47% e il Nasdaq dell’1,24%. Di contro scende il dollaro con Dollar Index giù di circa l’1,5% in area 111.

Tra le singole azioni balzi di oltre il 2% per Bank of America, Alphabet e Tesla. Sul fronte opposto calo del 21% per il titolo del sito di scommesse sportive DraftKings dopo che i suoi visitatori unici mensili trimestrali sono stati inferiori alle aspettative.