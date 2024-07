Volkswagen contro i dazi UE sui veicoli elettrici cinesi

Il gruppo automobilistico Volkswagen ha espresso il suo dissenso riguardo ai dazi doganali aggiuntivi sulle importazioni di veicoli elettrici cinesi nell’Unione Europea. Secondo il gruppo tedesco, tali dazi sono considerati “dannosi” per l’industria automobilistica europea.

Volkswagen ha dichiarato che “gli effetti negativi di questa decisione superano i possibili benefici per l’industria automobilistica europea e in particolare per la Germania”. La posizione del gruppo riflette una preoccupazione più ampia nel settore automobilistico europeo, che teme ripercussioni negative sulla competitività e sulle relazioni commerciali con la Cina.