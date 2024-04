Versalis (Eni) compra 100% di Tecnofilm

Versalis, società chimica di Eni, ha perfezionato il closing per l’acquisizione del 100% della società Tecnofilm, azienda specializzata nel settore compounding, dopo aver ottenuto il rilascio dell’autorizzazione da parte delle autorità competenti. Lo si apprende in una nota nella quale si legge che Tecnofilm è una family company basata nelle Marche, attiva nella produzione di poliolefine funzionalizzate e compound termoplastici a base di materie plastiche ed elastomeri, destinati in particolare all’industria calzaturiera e alla produzione di articoli tecnici.

“L’acquisizione di Tecnofilm consolida ulteriormente la strategia di Versalis in ottica di specializzazione del business. Dal punto di vista strategico, infatti, rappresenta un’opportunità di sviluppo e specializzazione del portafoglio prodotti, con integrazione della filiera a valle nel compounding a base elastomerica, in particolare nel settore delle applicazioni industriali e nel settore calzaturiero. Si tratta di una filiera nella quale siamo già protagonisti con Finproject, a cui Tecnofilm sarà complementare”, ha dichiarato Adriano Alfani, amministratore delegato di Versalis.