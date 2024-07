Varta apre le trattative con Porsche per evitare l’insolvenza

La società tedesca Varta, specializzata nella produzione di batterie, ha annunciato di essere in trattative con nuovi potenziali investitori, tra cui il noto produttore di automobili Porsche, nel tentativo di ristrutturare la propria attività e scongiurare l’insolvenza.

Varta sta esplorando diverse opzioni di finanziamento, sia di debito che di capitale, per migliorare la propria situazione finanziaria. L’azienda ha dichiarato che una delle principali misure previste è la ristrutturazione del debito, attualmente vicino ai 500 milioni di euro, con l’obiettivo di ridurlo a un livello più sostenibile. Michael Giesswein, uno dei dirigenti di Varta, ha spiegato: “L’obiettivo è portare il debito a un livello ragionevole in modo da poter andare avanti di nuovo”.

Tra i potenziali investitori figura Porsche, che ha già espresso interesse per l’acquisto di una delle attività di Varta, denominata ‘V4Drive’, specializzata nella produzione di batterie elettriche agli ioni di litio. Un portavoce di Porsche ha dichiarato: “L’obiettivo del nostro impegno è mantenere questa tecnologia chiave in Germania”. Il portavoce ha aggiunto che, in determinate circostanze, Porsche potrebbe considerare anche la partecipazione alla riorganizzazione finanziaria complessiva di Varta.