Usa: sentiment consumatori Un. Michigan cala a marzo, aspettative inflazione in discesa

A marzo, l’indice finale sulla fiducia dei consumatori statunitensi stilato mensilmente dall’Università del Michigan è sceso a 62 punti, da 67 di febbraio, in scia al peggioramento della valutazione sulle condizioni attuali (70,7 a 66,3 punti) e delle previsioni (da 64,7 a 59,2 punti).

Il consensus di Bloomberg di economisti indicava un valore atteso pari a 63,3 punti, sostanzialmente in linea con la stima preliminare (63,4 punti).

Per quanto riguarda l’inflazione, le aspettative per l’anno in corso sono ulteriormente diminuite alla fine di marzo, ai livelli più bassi in quasi due anni, sebbene i consumatori restino relativamente pessimisti sulle prospettive economiche.

Gli intervistati si aspettano che i prezzi salgano a un tasso annuo del 3,6%, in calo rispetto al 3,8% all’inizio del mese e al 4,1% a febbraio, mentre nei prossimi 5-10 anni i costi aumenteranno del 2,9% (stima invariata).