USA, inflazione a dicembre 2024 in linea con le previsioni

L’inflazione negli Stati Uniti ha rispettato le previsioni degli esperti per dicembre 2024. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS), i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,4% rispetto al mese precedente, in linea con le aspettative degli analisti e in crescita rispetto al +0,3% di novembre.

Significativo il contributo del settore energetico, con un’impennata del 2,6% che ha rappresentato oltre il quaranta percento dell’incremento mensile complessivo. In particolare, i prezzi della benzina sono saliti del 4,4% durante il mese. Anche il settore alimentare ha visto un incremento, con un aumento dello 0,3% sia per il cibo consumato in casa che per quello fuori casa.

Su base annua l’inflazione ha registrato un aumento del 2,9%, confermando le previsioni e superando il 2,7% di novembre. Il core rate, che esclude le componenti più volatili come cibo ed energia, ha mostrato un incremento mensile dello 0,2%, leggermente inferiore al +0,3% previsto dal mercato, ma in linea con il +0,3% del mese precedente. La crescita annuale del core rate si è attestata al +3,2%, al di sotto del 3,3% stimato e rispetto al mese precedente.