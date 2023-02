Usa: indice ISM servizi rimbalza a 55,2 punti a gennaio

A gennaio, l’indice sul settore terziario stilato dall’Institute for Supply Management ha registrato un valore di 55,2 punti, superando nettamente le attese degli analisti, mediamente pari a 50,5 punti.

L’indicatore ha evidenziato una repentina ripresa rispetto al valore di 49,2 fatto segnare a dicembre (rivisto da 49,6 punti), segnalando una ripresa immediata della domanda dei consumatori.

L’indicatore relativo ai nuovi ordini è salito di oltre 15 punti e una misura dell’attività commerciale si è rafforzata. Entrambi gli indici si attestano a 60,4, con il primo sui massimi dall’inizio del 2022.

I dati mostrano che il calo dell’attività dei consumatori alla fine dell’anno scorso è stato più un inciampo momentaneo piuttosto che l’inizio di una contrazione sostenuta della domanda delle famiglie. Se abbinati a un rapporto sull’occupazione di gennaio incredibilmente forte, i dati indicano che il mercato del lavoro, il rallentamento dell’inflazione e l’aumento dei salari continuano a sostenere i consumi, almeno per ora.

“Sebbene le risposte cambino a seconda del settore e dell’azienda, la maggior parte dei soggetti intervistati indica che il business sta andando in una direzione positiva”, ha affermato in una nota Anthony Nieves, presidente del comitato per le indagini sulle imprese dei servizi ISM. “Alcune aziende hanno ancora difficoltà a coprire le posizioni aperte, mentre altre stanno facilitando la riduzione del personale”.

Dieci settori hanno registrato una crescita il mese scorso, tra cui agricoltura, servizi di pubblica utilità e gestione di aziende e servizi di supporto. Otto settori hanno registrato un calo, in particolare trasporti e magazzinaggio. Il rapporto ha anche mostrato un rimbalzo della domanda all’estero, probabilmente un riflesso della riapertura dell’economia cinese dopo tre anni di rigide restrizioni dovute al Covid-19.