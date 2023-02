Unipol: raccolta diretta assicurativa a 13,6 miliardi di euro (+2,4%)

Risultato netto consolidato a 866 milioni di euro e raccolta diretta assicurativa a 13,6 miliardi di euro (+2,4%) per Unipol che ha alzato il velo sui risultati preliminari (consolidati e individuali) dell’esercizio 2022. Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2022 ammonta a 7.662 milioni di euro (9.722 milioni di euro al 31 dicembre 2021), di cui 6.130 milioni di euro di pertinenza del Gruppo. Tutte le linee di business degli Ecosistemi hanno evidenziato performance positive.

L’Ecosistema Mobility registra in ambito assicurativo 4.237 milioni di euro di raccolta (+1,8%) e si è ulteriormente consolidato attraverso la continua crescita di UnipolRental, la società di noleggio a lungo termine del Gruppo, e UnipolMove, il nuovo sistema di telepedaggio. In particolare, UnipolRental nel 2022, nonostante un andamento non favorevole del mercato automobilistico gravato da ritardi nella catena di approvvigionamenti, ha registrato un incremento significativo dei contratti acquisiti (circa 78.000 contro i circa 60.000 di fine 2021), grazie anche agli ottimi risultati commerciali conseguiti dalle agenzie UnipolSai. Il totale veicoli immatricolati al 31 dicembre 2022 è stato pari a 23.377, rispetto ai 14.438 dell’analogo periodo dello scorso anno.

L’Ecosistema Welfare ha riportato, nel 2022, una raccolta pari a 1.650 milioni di euro (+11,0%), con un incremento significativo dei Rami Malattia (+17,3%), mentre l’Ecosistema Property, con una raccolta di 2.417 milioni di euro, ha segnato una crescita del 5,4%.