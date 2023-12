Unione Naz. Consumatori: confermato flop Trimestre anti-inflazione

“L’Istat conferma il flop del Trimestre anti inflazione. Un fiasco colossale. I prezzi dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche ossia dei beni più interessati dall’iniziativa del Governo, invece di scendere di prezzo salgono, +0,4% rispetto a ottobre. Alla faccia degli sconti annunciati!” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Per il resto la discesa su base annua è in gran parte un effetto ottico dovuto alla matematica e al fatto che a novembre del 2022 si era raggiunto il record dell’11,8%, un rialzo da primato che non si aveva dal marzo del 1984. Positivo, comunque, che su base congiunturale l’indice scenda dello 0,5%, anche se non certo per merito del Governo e del Carrello tricolore visto che i cali maggiori si registrano per le divisioni dei Servizi ricettivi e di ristorazione (-1,8%), dei Trasporti (-1,7%) e delle Comunicazioni (-1,5%)” conclude Dona.