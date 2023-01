Unidata: fatturato +35% nel 4Q22, crescono clienti (+29%) e rete in fibra (+240 km)

L’operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT Unidata ha chiuso il quarto trimestre 2022 con Fatturato pari a 27,5 milioni, in crescita del 35% su base annua, in linea con le aspettative del piano industriale. L’Indebitamento Finanziario Netto al 30 dicembre 2022 è pari a 8,9 milioni, rispetto ai 5,8 milioni al 30 settembre 2022. Tale aumento è dovuto principalmente al versamento dell’acconto sul prezzo per l’acquisizione di TWT pari a 2,8 milioni.

Il quarto trimestre 2022 registra una significativa crescita del numero di Clienti (pari a 16.164, +29% a/a e +8% rispetto al 30 settembre 2022). La crescita riguarda in particolare il segmento Consumer (+34% e +9%) mentre il mercato dei Clienti Business, Microbusiness e PA segna un incremento di circa il 6% sullo stesso periodo del 2021 e del 2% rispetto al 30 settembre 2022. Rimane stabile il numero di clienti Wholesale.

Il quarto trimestre 2022 evidenzia piccole variazioni dell’ARPU (Average Revenue Per User). L’ARPU media mensile per la clientela Business è pari a € 500, in diminuzione rispetto ai € 511 del terzo trimestre 2022 e rispetto al quarto trimestre dell’esercizio precedente, quando il valore si attestava a € 513. L’ARPU media mensile Microbusiness è pari a € 80, in aumento rispetto ai € 73 del terzo trimestre 2022 e ai € 71 del Q4 2021.

La rete in fibra ottica, infine, si è ampliata nel corso del Q4 2022 di ulteriori 240 Km di cavi proprietari (+335 Km nel Q4 2021), in linea con le previsioni in piano industriale. Con tale aumento si è raggiunta un’estensione complessiva di oltre 5.450 Km (oltre 4.200 Km al 30 dicembre 2021) localizzati a Roma ed in altre aree della Regione Lazio.

Infine, il Cda di Unidata ha esaminato i dati economico-finanziari preconsuntivi FY2022 (unaudited), che confermano i dati previsionali con ricavi per 51,8 milioni (+40% rispetto all’esercizio 2021) e un Ebitda pari a 15,1 milioni (+7% vs FY2021), con un Ebitda Margin pari al 29%.