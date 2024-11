UniCredit, nuovo blitz: presentata offerta di scambio volontaria per Banco Bpm per 10,1 mld

Piazza Affari inizia la settimana con una nuova operazione che scuote il mondo bancario. In una nota diramata stamattina UniCredit ha annunciato che il Consiglio di amministrazione della banca ha approvato il lancio di un’offerta pubblica di scambio volontaria su tutte le azioni ordinarie di Banco Bpm per un corrrispettivo di 10,1 miliardi di euro.

Nuovo colpo a sorpresa per il gruppo guidato da Orcel che indica i dettagli dell’operazione. “L’offerta resta condizionata all’ottenimento delle relative autorizzazioni regolamentari e alle condizioni indicate nell’odierna comunicazione, che saranno ulteriormente precisate nel documento di offerta”.

Nel dettaglio, il rapporto di concambio è stato fissato a 0,175 azioni di nuova emissione di UniCredit per ogni azione esistente di Banco Bpm, che comporta un prezzo implicito di offerta pari a €6,657 per azione, e un premio pari a circa 0,5% rispetto ai prezzi ufficiali del 22 novembre 2024. Questo rappresenta un premio di circa 15% rispetto al prezzo undisturbed del 6 novembre 2024 (circa 20% se aggiustato per gli acconti sul dividendo già distribuiti a novembre da entrambe le banche), prima dell’annuncio dell’offerta di acquisto di Anima”.

“Con questa acquisizione di uno dei nostri obiettivi storici, rafforziamo la nostra posizione in Italia, e al contempo incrementiamo ulteriormente il valore che possiamo creare per i nostri stakeholder in questo mercato così come per i nostri azionisti. L’Europa ha bisogno di banche più forti e più grandi che la aiutino a sviluppare la propria economia e a competere contro gli altri principali blocchi economici. Grazie al lavoro svolto negli ultimi tre anni, UniCredit è ora ben posizionata per rispondere anche a questa sfida”, ha dichiarato Andrea Orcel, amministratore delegato di UniCredit.