UniCredit, fusione per incorporazione di Crivelli in UniCredit S.p.A.: a disposizione del pubblico delibera approvazione

UniCredit ha annunciato con un comunicato diffuso nel pomeriggio di ieri che “in data odierna (ieri per chi legge) è stata messa a disposizione del pubblico, ai sensi dell’art. 70, comma 7, lettera c) del Regolamento Consob n. 11971/99 (Regolamento Emittenti), la deliberazione di approvazione della fusione per incorporazione di Crivelli S.r.l. in UniCredit S.p.A., assunta, ai sensi degli articoli 2502 e 2505, comma 2, del Codice Civile e dell’articolo 23.3 dello Statuto, dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. in data 20 settembre 2022”.

“Detto documento è stato pubblicato sul sito internet di UniCredit S.p.A., nella sezione Governance, Operazioni societarie, al seguente indirizzo: https://www.unicreditgroup.eu nonché su quello del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com)”, si legge ancora nel comunicato.