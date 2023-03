UniCredit: "Delusi da raccomandazione di proxy advisor Iss contro pacchetto retributivo"

“Siamo rimasti delusi da queste conclusioni, anche perché nel formulare questa raccomandazione è evidente che alcuni elementi non sono stati presi in piena considerazione e alcuni dei punti utilizzati per motivare la contrarietà sono inaccurati”.

Così si legge in una lettera di UniCredit agli azionisti.

Martedì scorso il proxy advisor Institutional Shareholder Services (Iss) ha raccomandato agli azionisti di UniCredit di respingere il nuovo pacchetto retributivo proposto per l’AD Andrea Orcel puntando il dito, in particolare, contro l’aumento del 30% della retribuzione fissa e lo sconto sul prezzo di conversione dei premi in azioni.