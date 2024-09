Unicredit acquista il 9% di Commerzbank

UniCredit ha acquisito una partecipazione di circa il 9% nel capitale sociale di Commerzbank. Ad annunciarlo è la stessa banca di Piazza Gae Aulenti.

Il 4,49%, si legge nella nota, è stato acquistato nell’ambito di un’offerta di accelerated book building condotta per conto della Repubblica Federale di Germania, in linea con l’intenzione di quest’ultima di ridurre la propria partecipazione in Commerzbank. Il rimanente era stato acquistato tramite operazioni sul mercato.

L’acquisizione della partecipazione è coerente con la strategia di UniCredit e i parametri entro i quali effettua qualsivoglia investimento. Insieme alla banca tedesca, UniCredit esplorerà possibili opportunità di creazione di valore per gli stakeholder di entrambe.

Ogni decisione in merito alla partecipazione dovrà essere coerente con i parametri finanziari di UniCredit. Al fine di mantenere flessibilità, UniCredit presenterà alle autorità competenti, se e quando necessario, le istanze autorizzative per poter eventualmente superare la soglia di partecipazione del 9,9% in Commerzbank.

L’operazione, conclude il comunicato, ha un impatto sul CET1 ratio di UniCredit pari a circa 15bps e non influirà sulla politica di distribuzione esistente.