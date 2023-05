UK: investimenti dal Giappone per £18 mld e accordo su chip

Il cancelliere britannico Rishi Sunak ha annunciato investimenti da 18 miliardi di sterline ($22,5 miliardi) di imprese giapponesi nel Regno Unito (UK), prevalentemente nel settore delle energie pulite, e una “partnership bilaterale sui semiconduttori” con l’obiettivo di aumentare la resilienza delle catene di approvvigionamento, date le preoccupazioni riguardo l’ingerenza cinese a Taiwan.

L’Accordo di Hiroshima, annunciato dal primo ministro britannico al suo arrivo in Giappone per il vertice del G7, mira a intensificare la cooperazione economica, di sicurezza e tecnologica tra i due Paesi. Tra gli obiettivi principali dei leader c’è il rafforzamento delle catene di approvvigionamento, in seguito alla guerra russa in Ucraina e alla pandemia di Covid-19, con particolare attenzione alla dipendenza dai chip provenienti da Taiwan. Venerdì, il Regno Unito svelerà la sua Strategia sui Semiconduttori.

La società nipponica Marubeni Corporation e i suoi partner prevedono di investire circa 10 miliardi di sterline nel Regno Unito nel corso del prossimo decennio, principalmente nel settore dell’energia eolica offshore.