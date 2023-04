UE: accordo sul Chips Act il prossimo 18 aprile

Il 18 aprile i Paesi dell’UE e i legislatori europei dovrebbero raggiungere un accordo su un piano multimiliardario per rilanciare l’industria dei chip nell’Ue. Così Reuters secondo fonti vicine in base alle quali la Commissione europea ha annunciato il Chips Act lo scorso anno nel tentativo di ridurre la dipendenza dell’UE dalle forniture statunitensi e asiatiche a seguito dei problemi della catena di approvvigionamento globale che hanno portato a una carenza di chip per le aziende europee.