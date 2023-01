Ubs: utile netto 2022 a 7,6 mld e CET1 al 17% nel 2022, proposto dividendo di 0,55 dollari

Ubs ha chiuso l’esercizio 2022 con un afflusso netto di patrimoni che generano commissioni1 pari a 60 miliardi di dollari in GWM, una raccolta netta di 25 miliardi di dollari in AM (di cui 26 miliardi sul mercato monetario) e una raccolta netta di 2 miliardi di franchi svizzeri sui prodotti di investimento in Personal Banking, pari a un tasso di crescita dell’8%.

Nel 2022 l’Istituto di credito svizzero ha ottenuto un aumento del 17% su base annua dei proventi netti da interessi in GWM e P&C.

Nel 2022 Ubs ha ottenuto un rendimento del capitale CET1 del 17% e un rapporto costi/ricavi del 72,1%, in linea con gli obiettivi per il Gruppo. I ricavi totali sono diminuiti del 2% su base annua, mentre i costi operativi sono scesi del 4%. L’utile netto attribuibile agli azionisti è stato di 7630 milioni di dollari (+2% su base annua), con un utile diluito di 2,25 dollari per azione.

Per l’esercizio finanziario 2022 la banca svizzera intende proporre un dividendo ordinario pari a 0,55 dollari per azione. Nel 2022 abbiamo riacquistato azioni per 5,6 miliardi di dollari e nel 2023 Ubs intende riacquistare azioni per oltre 5 miliardi di dollari.