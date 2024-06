Turchia, la Banca centrale mantiene invariati i tassi di interesse al 50%

La Banca centrale della Turchia ha confermato la decisione di mantenere invariati i tassi di interesse, fissando il tasso di riferimento, ovvero il tasso d’asta dei pronti contro termine a una settimana, al 50%. Questo provvedimento è stato preso nonostante il livello elevato e la rigidità dell’inflazione dei servizi.

Secondo quanto riportato nella nota ufficiale della Banca, le aspettative di inflazione, i rischi geopolitici e i prezzi dei prodotti alimentari continuano a esercitare pressioni inflazionistiche. Il Comitato di politica monetaria sta monitorando attentamente l’allineamento delle aspettative di inflazione e della politica dei prezzi con le proiezioni.

La decisione di non modificare i tassi di interesse riflette la necessità di stabilità in un contesto economico caratterizzato da numerose incertezze. La Banca centrale della Turchia rimane vigile e pronta a intervenire qualora fosse necessario per mantenere l’equilibrio economico.