Truffa, sequestro da 300mila euro in polizze assicurative false

In esecuzione di un provvedimento del Gip del Tribunale di Bari, la Guardia di Finanza di Altamura ha effettuato sequestri di somme di denaro per oltre 300mila euro. I fondi sono legati alla vendita di polizze assicurative dormienti false, per un valore complessivo superiore ai 3 milioni di euro.

I sequestri sono a carico di cittadini residenti nelle province di Bari, Matera e Milano. Le accuse mosse nei loro confronti sono gravi: associazione per delinquere, truffa aggravata, abusivismo finanziario, autorizzazione al riciclaggio e riciclaggio di denaro.