TMP Group ammessa alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan di Piazza Affari

TMP Group, tech-media company italiana specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising e digital marketing, eventi ibridi e contenuti, ha comunicato di essere stata ammessa alle negoziazioni su Borsa Italiana sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

L’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari è fissato per il 2 febbraio 2022. Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato definito in Euro 10 cadauna, con una capitalizzazione complessiva della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa Euro 14,7 milioni e un flottante previsto pari a circa il 25,53% (flottante del 28,57% in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe).

L’ammissione alle negoziazioni è arrivata dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie Azioni ordinarie, che ha generato una domanda complessiva pari a circa 11 milioni di euro, con una raccolta complessiva pari a Euro 4,7 milioni (comprensiva dell’opzione di over allotment di Euro 0,6 milioni) a fronte di una domanda di circa 2,5 volte superiore l’offerta, al netto della quota riservata agli anchor investors.

L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento privato rivolto ad investitori qualificati e non, italiani ed esteri, di complessive n. 470.000 azioni ordinarie per un controvalore complessivo pari a circa Euro 4,7 milioni, di cui:

n 410.000 azioni di nuova emissione e n.60.000 azioni (corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell’offerta) rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa al Global Coordinator Banca Profilo S.p.A.

Ad esito del collocamento, il capitale sociale di TMP Group sarà composto da 1.470.000 azioni.

L’operazione ha previsto anche l’emissione a titolo gratuito di 235.000 Warrant “Warrant TMP Group 2023-2025” nel rapporto di 1 Warrant ogni 2 Azioni, a favore di tutti coloro che abbiano sottoscritto le Azioni nell’ambito del collocamento (ivi incluse quelle in “sovra-allocazione”) e di ulteriori 1.705.000 Warrant emessi e assegnati gratuitamente ai possessori di Azioni alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2022 da parte dell’assemblea ordinaria. Il regolamento dei Warrant prevede uno strike-price crescente rispetto al prezzo di collocamento in ragione del 10% nel primo periodo di esercizio (2-31 ottobre 2023); in ragione del 15% nel secondo periodo di esercizio (1-31 ottobre 2024) e del 20% nel terzo periodo di esercizio (1-31 ottobre 2025). Il rapporto di concambio è stabilito in una azione di compendio per ciascun Warrant esercitato.

“Siamo molto soddisfatti del successo dell’operazione di quotazione all’Euronext Growth Milan: in un momento così delicato per il mercato, la conclusione estremamente positiva della raccolta testimonia l’apprezzamento da parte degli investitori del nostro progetto e modello di business”. Commenta Roberto Rosati, Amministratore Delegato di TMP Group, che continua; “l’ingresso in Borsa è un traguardo unico per noi e per tutto il nostro team: è l’evento che celebra il talento e la passione che dedichiamo ogni giorno a ogni nostro progetto. Ma niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza la fiducia dei nostri clienti che in questi anni hanno dimostrato di credere e supportare il nostro percorso e la nostra visione”.

Nel processo di quotazione TMP Group è assistita da Banca Profilo S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist, da Grimaldi Studio Legale in qualità di Consulente Legale e Consulente Fiscale, da EY S.p.A. in qualità di Società di Revisione, da Studio Dott. Crociato Gaspare in qualità di Consulente per gli aspetti giuslavoristici e previdenziali, da Epyon Audit S.r.l. in qualità di Consulente per i dati extra-contabili, da RSM Italy in qualità di KID Advisor e da T.W.I.N. Srl come Consulente della Società in materia di Comunicazione finanziaria.