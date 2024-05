TimVision, accordo rinnovato con Eurosport e Discovery

L’ultimo accordo siglato da TimVision segna un passo importante per consolidare la sua posizione come leader dello streaming video in Italia. Andrea Rossini, in qualità di responsabile per il mercato consumer, piccole e medie imprese e vendita all’ingrosso mobile di Tim, ha espresso entusiasmo per questa evoluzione. ‘Con questa nuova partnership, i nostri abbonati avranno l’opportunità di godere degli eventi sportivi più prestigiosi a livello nazionale e internazionale su Eurosport, oltre a una vasta gamma di programmi d’intrattenimento proposti dai canali Discovery’, ha affermato.

Angel Yllera, vicepresidente per le licenze televisive, le vendite affiliate e la distribuzione digitale di Warner Bros, ha sottolineato l’importanza dell’accordo con Tim. ‘Siamo entusiasti di poter ampliare e intensificare la nostra collaborazione con un partner strategico come Tim. Questo ci permette di portare la nostra ampia offerta di contenuti d’intrattenimento e sportivi a un pubblico più vasto e interessato’, ha aggiunto.