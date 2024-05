Tim: domanda sopra attese per offerte di scambio sui bond, incrementato valore a 5,5 mld

In seguito alla domanda superiore alle attese registrata sul mercato per le offerte di scambio promosse in relazione all’operazione NetCo, Tim ha annunciato di avere incrementato da 5 miliardi di euro a 5.536.319.601 di euro il valore nominale complessivo (calcolato sulla base del tasso di cambio Euro/USD pari a 1,07145).

Per le offerte di scambio in euro relative ai bond di Tim e a Telecom Italia Finance, si legge in un comunicato, è stato accettato un valore nominale complessivo pari a euro 3.669.680.000; il valore massimo di accettazione per le offerte di scambio in dollari sulle obbligazioni di Telecom Italia Capital è pari a $2.000.011.000. Alla scadenza anticipata per la partecipazione delle 5:00 p.m. New York City, del 1° Maggio 2024, è stato raggiunto il valore massimo di accettazione per le offerte di scambio in dollari per ciascuna serie delle obbligazioni.