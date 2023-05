Tesla: Elon Musk atterra a Pechino

Un jet privato utilizzato dall’amministratore delegato di Tesla Elon Musk è arrivato a Pechino, secondo una testimonianza della Reuters.

Secondo le fonti, Musk dovrebbe incontrare alti funzionari cinesi e visitare lo stabilimento Tesla di Shanghai, in quello che sarebbe il suo primo viaggio in Cina in tre anni.

Il viaggio arriva in un momento in cui Tesla deve affrontare l’intensificarsi della concorrenza dei veicoli elettrici prodotti in Cina e una certa incertezza sui piani di espansione del complesso industriale di Shanghai che Musk ha visitato l’ultima volta all’inizio del 2020.

La Cina è il secondo mercato di Tesla dopo gli Stati Uniti e lo stabilimento di Shanghai è il più grande centro di produzione del produttore di auto elettriche.