Tencent registra calo degli utili nel 2023 ma crescono i ricavi

Tencent ha terminato l’anno 2023 segnando un decremento dell’utile netto del 39%, con una cifra pari a 115,2 miliardi di yuan (circa 14,7 miliardi di euro), il che rappresenta il guadagno annuale più basso dal 2019 per l’azienda. Tuttavia, si è assistito a un aumento del 10% dei ricavi, che hanno raggiunto i 609,1 miliardi di yuan (78 miliardi di euro).

“Abbiamo fatto dei passi avanti”, ha dichiarato Tencent, il gigante di Internet e dei videogiochi, noto per essere il proprietario della piattaforma di messaggistica WeChat. L’azienda ha evidenziato come, ad esempio, “il tempo trascorso dagli utenti sui suoi servizi video è raddoppiato”. In particolare, si è visto un incremento del 2% nei ricavi in Cina per i videogiochi nell’ultimo anno, rispetto al 2022.