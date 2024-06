Telespazio, accordo con SpaceX di Musk per la commercializzazione dei servizi Starlink

Telespazio, una collaborazione tra Leonardo (67%) e Thales (33%), ha siglato un’intesa con SpaceX, l’azienda aerospaziale fondata da Elon Musk, per la distribuzione dei servizi Starlink, la rete di satelliti progettata per offrire servizi internet a banda larga in tutto il mondo, con un focus particolare sulle zone rurali e meno servite.

Con questo accordo Telespazio sarà in grado di includere Starlink nella sua rete globale di connettività ibrida, che combina soluzioni satellitari e terrestri per fornire comunicazioni affidabili e resilienti, sia fisse che mobili, su scala globale.

Alessandro Caranci, responsabile della Linea di Business Satellite Communications di Telespazio, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con Starlink, con il quale Telespazio potenzia ulteriormente il proprio portafoglio di offerta in ambito satcom, rispondendo così pienamente alle specifiche esigenze del mondo istituzionale e di segmenti strategici del mondo industriale, quali l’energy e il maritime”.