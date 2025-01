Tassi Fed: Barclays ora vede un solo taglio nel 2025

Un solo taglio dei tassi nel corso del 2025 da parte della Federal Reserve (Fed). Queste le nuove aspettative formulate dagli economisti di Barclays che in una recente nota hanno indicato di non attendersi più una riduzione del costo del denaro negli Usa nel mese di marzo. Gli esperti della banca inglese citano in particolare “il forte report sull’occupazione di dicembre e l’aumento delle aspettative d’inflazione delle famiglie”.

“Ci aspettiamo ancora che il FOMC proceda con un taglio dei tassi a giugno, visto che l’economia dovrebbe rallentare nei prossimi trimestri e che l’inflazione continui a diminuire nel primo semestre, prima che i dazi portino un certo rafforzamento dei prezzi nella seconda parte dell’anno”, avvertono da Barclays.