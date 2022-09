Take Off: ricavi +12%, Ebitda margin al 25,4% e Pfn cash positive per 7,7 mln nel I semestre

Take Off, gruppo attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, ha chiuso il primo semestre 2022 con ricavi che si attestano a 12,9 milioni, in crescita dell’11,9% rispetto al 30 giugno 2021 che aveva risentito delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19.

Il prezzo medio di vendita del Gruppo è pari a 16,20 euro (15,55 euro nel primo semestre 2021).

L’Ebitda è pari a 3,3 milioni con un Ebitda margin pari al 25,4%; il confronto con il primo semestre 2021 (4 milioni, pari al 34,2%) deve tener conto dei significativi investimenti a sostegno dello sviluppo del Gruppo. Inoltre, il semestre è influenzato da maggiori costi per servizi attribuibili ai costi di consulenza a seguito della quotazione in Borsa avvenuta a novembre 2021.

L’Ebit è pari a 2,2 milioni (-27%) e il risultato netto si attesta a 1,4 milioni (-33%).

La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per 7,7 milioni: la variazione rispetto al dato al 31 dicembre 2021 (cash positive per 12,1 milioni).

Lo scenario attuale è in costante divenire e rimane, tuttora, difficile fare previsioni sul futuro a breve e medio termine. Gli amministratori del Gruppo non solo sono confidenti sul buon andamento dei risultati economici prospettici, sebbene influenzati dagli effetti sociopolitici, ma ritengono imprescindibile continuare a investire nel proprio percorso di crescita e di sviluppo cogliendo anche le opportunità che si genereranno dalle eventuali crisi di alcuni operatori di mercato.