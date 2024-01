Stellantis Ventures investe in Tiamat e nella tecnologia delle batterie agli ioni di sodio

Stellantis Ventures, il fondo di venture capital di Stellantis N.V., ha annunciato la propria partecipazione come investitore strategico in Tiamat, azienda francese che sviluppa e commercializza la tecnologia delle batterie agli ioni di sodio. “Questa tecnologia offre un costo inferiore per chilowattora ed è priva di litio e cobalto – spiega la società in una nota -. La grande disponibilità di sodio offre numerosi vantaggi in termini di maggiore sostenibilità e indipendenza strategica”. Tiamat è la prima azienda al mondo ad aver commercializzato una tecnologia agli ioni di sodio in un prodotto elettrificato.

“La chimica delle batterie agli ioni di sodio promette di ridurre i costi, aumentare la sostenibilità, migliorare le prestazioni a bassa temperatura e garantire una capacità di ricarica più rapida”, spiega ancora una nota.